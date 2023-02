Migrants irréguliers-Déclaration: Des associations appellent la présidence de la République à présenter des excuses

Des associations de droits de l’homme ont appelé mercredi la présidence de la République à présenter officiellement des excuses suite aux déclarations récentes concernant les migrants irréguliers en provenance de l’Afrique subsaharienne en Tunisie.

Les associations ont également appelé à éviter ces discours racistes qui ne reflètent pas l’image d’un Etat qui a abolit l’esclavage depuis 1846.

Ces associations ont appelé aussi la présidence de la république à assumer ses responsabilités en cas de menace mettant en danger la sécurité et la paix sociales. Dans un communiqué rendu public, ces associations ont considéré le discours du président de la République une infraction à la constitution et aux conventions internationale et africaine, respectées par la République tunisienne depuis son indépendance. C’est une aussi une violation à la loi 50 pour l’année 2018 relative à la lutte contre les différentes formes de discrimination raciale, selon la même source.