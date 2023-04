Migration à partir de la Tunisie : L’Italie prend les choses en main !

Très actif, ces derniers temps, sur le registre des flux migratoires en provenance de la Tunisie, le gouvernement italien semble « monter en gamme » dans l’éventail des mesures qu’il entend mettre en place pour tarir les sources de l’immigration clandestine dont son voisin méridional est à la fois l’émetteur et le pays de transit

Son ministre de l’intérieur, Matteo Piantedozi, a dévoilé un plan visant à contrôler les côtes tunisiennes au moyen de patrouilles conjointes entre les deux pays, afin d’empêcher l’afflux de migrants vers les côtes italiennes. Il prévoit d’intensifier les activités de renseignement dans le port de Sfax afin d’arrêter ce qu’il appelle les « organisations criminelles » qui construisent des bateaux transportant des migrants clandestins.

Dans une interview accordée au journal La Stampa relayée par le Middle East Monitor, il a mis en garde contre l’arrivée de plus de 400 000 migrants clandestins dans son pays d’ici la fin de l’année.

Piantedozi a présenté un « plan de travail » pour faire face à l' »urgence » à laquelle le pays est confronté : « l’urgence que le pays devrait connaître durant l’été, étant donné que le flux de réfugiés a doublé de 303 % entre le 1er janvier et le 28 mars, par rapport à la même période de l’année dernière ».

Le plan s’articule autour de maints volets et d’abord, « le contrôle des frontières maritimes tunisiennes par des patrouilles conjointes en mer et sur terre, l’intensification des activités de renseignement dans le port de Sfax pour empêcher la construction et l’équipement de navires et de petites embarcations par des organisations criminelles, ainsi que la coopération avec les pays d’origine des migrants pour les renvoyer par la suite. »

En outre, il prévoit de déclarer l’état d’urgence sur les îles de Lampedusa et de Pantelleria afin de créer de nouveaux centres et d’accélérer l’expulsion des migrants.

Le plan italien se concentre principalement sur la Tunisie et la ville de Benghazi, dans l’est de la Libye, contrôlée par les forces du général Khalifa Haftar et considérée comme l’un des principaux points de départ des bateaux d’immigration clandestine à destination de l’Italie.

Piantedozi a expliqué qu’ « une série d’activités seront menées afin de réduire le nombre de migrants en partance et d’augmenter leur retour dans leur pays d’origine. Le gouvernement italien s’est engagé à relancer le dialogue stratégique – tant au niveau politique qu’opérationnel – avec les autorités tunisiennes et la participation de la Commission européenne afin de renforcer les patrouilles conjointes sur les côtes tunisiennes et d’empêcher la construction de navires et d’embarcations utilisés dans les opérations de migration. Il est également essentiel de s’entendre avec les forces de Haftar pour renforcer les mesures visant à empêcher les flux de migrants ».

Il a évoqué la possibilité d’impliquer les forces de l’armée dans la surveillance des côtes et la lutte contre le phénomène de la migration clandestine, ainsi que l’octroi d’une aide financière de 500 euros à la Tunisie et à la Libye à titre de compensation pour chaque migrant renvoyé après le rejet de sa demande d’asile.

La Cour européenne des droits de l’homme a rendu jeudi un arrêt condamnant le gouvernement italien dans une affaire portée contre lui par quatre migrants tunisiens arrivés sur l’île de Lampedusa. Les autorités italiennes les ont détenus et expulsés illégalement vers la Tunisie.

Une « machine parfaite »

Selon les données recueillies par l’organisation italienne ASGI (The Association for Juridical Studies on Immigration), les mesures d’expulsion à l’encontre des citoyens tunisiens migrant vers l’Italie ont augmenté entre novembre 2020 et janvier 2021.

En effet, selon une étude de l’ASGI publiée en 2022, les citoyens tunisiens constituaient 80,5 % des citoyens étrangers transitant par les centres de détention et de rapatriement (CPR) en Italie, et 75,5 % des citoyens étrangers rapatriés d’Italie.

L’ONG de défense des droits de l’homme Borderline Sicilia a qualifié le système de rapatriement des Tunisiens en Italie de « machine parfaite ».

L’Italie et la Tunisie ont signé un accord selon lequel la Tunisie est considérée comme un pays « sûr » par l’Italie, ce qui signifie que la plupart des citoyens tunisiens sont exclus a priori de la protection internationale.

Cela signifie que leur rapatriement peut se faire par le biais d’une procédure accélérée.

Pendant la pandémie de COVID-19, le rapatriement des migrants tunisiens semble avoir été facilité par l’ASGI. La plupart des migrants tunisiens arrivant en Italie pendant la pandémie ont d’abord été emmenés dans un hotspot pour y être identifiés.

De là, ils étaient emmenés dans un CPR et embarqués sur un navire de quarantaine pour la période d’isolement obligatoire.

Borderline Sicilia décrit le bateau de quarantaine comme une « antichambre du rapatriement pour compléter la phase de canalisation légale de la procédure du hotspot : le temps passé dans le bateau a servi à achever la sélection des citoyens étrangers, en faisant la distinction entre les « demandeurs d’asile » et les « migrants économiques », entre ceux qui ont accès à l’accueil et ceux qui sont expulsés ».

Une fois que les citoyens ont quitté le navire de quarantaine, des organisations comme Borderline Sicilia affirment que la plupart des Tunisiens ont été invités à signer un document sans aucune explication ni accès à l’information. Ils n’ont pas eu la possibilité de raconter leur histoire personnelle ni même de demander une protection internationale. Ils ont ensuite reçu un ordre d’expulsion et ont été priés de quitter l’Italie dans les sept jours.