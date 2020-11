Migration irrégulière : la crise de Covid 19 a aggravé le sentiment de désespoir parmi les jeunes tunisiens

» La crise de Covid 19 a aggravé le sentiment de désespoir parmi les jeunes tunisiens et dissipé leur peur de la mort, ce qui a conduit à une augmentation de leur précipitation vers la migration irrégulière « , a indiqué jeudi Ahmed Labyedh, expert dans les questions sociales et psychologiques.Leurs espoirs et leurs rêves d’un avenir meilleur dans leur pays, qui vit dans une crise économique compliquée par la crise du Covid-19, ont diminué, a-t-il expliqué dans une déclaration à l’agence TAP.Selon lui, les voyages de migration irrégulière qui se déroulent dans des conditions qui doublent la possibilité d’infection par le coronavirus, n’ont pas dissuadé ces jeunes de se lancer dans cette aventure et de s’exposer aux dangers de la maladie, de la noyade et de la souffrance pour vivre dans d’autres pays.Il a indiqué que ces jeunes considèrent la préoccupation des autorités et des gouvernements du monde entier face à la crise de Covid 19 comme une opportunité de profiter de la concrétisation de leurs plans à cet égard sans être aperçus.

