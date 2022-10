Migration irrégulière : 16.292 tunisiens arrivés en Italie depuis le début de l’année

Quelque 16.292 migrants irréguliers tunisiens dont 3.430 mineurs sont arrivés en Italie depuis le début de l’année en cours et jusqu’à hier mercredi, selon la dernière mise à jour des données sur la migration irrégulière publiées par le Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux (FTDES).

L’année 2022 a enregistré le plus grand nombre de Tunisiens arrivés sur les côtes italiennes dans le cadre de l’immigration clandestine, par rapport aux quatre années précédentes (16 292 migrants contre 14 342 en 2021 et 11212 en 2020), lit-on de même source.

Le nombre de mineurs tunisiens arrivés sur les côtes italiennes au cours des années 2021 et 2020 a atteint, respectivement, 2492 et 1607 personnes.

Le nombre de victimes et de disparus de différentes nationalités s’est élevé depuis le début de l’année et jusqu’à septembre dernier à 544 personnes, selon le FTDES.

Le forum a souligné que les autorités tunisiennes sont parvenues à empêcher 29129 migrants irréguliers à quitter les côtes tunisiennes en direction de l’Italie et ce depuis le début de l’année en cours.