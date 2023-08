Migration: Les drames de la mer, plus nombreux et toujours plus meurtriers

Des migrants utilisant des dizaines de bateaux fragiles lancés par des passeurs en Tunisie ont mis le pied sur trois petites îles italiennes au large de la Sicile, débarquent sur trois petites îles italiennes en l’espace de deux jours. La scène fait désormais partie de décor insulaire italien

La Première ministre italienne Giorgia Meloni a encouragé à plusieurs reprises la Tunisie à mettre fin au lancement quasi quotidien de plusieurs navires depuis ses ports. Mais au cours des 10 derniers jours, il y a eu une vague de bateaux chavirés, naufragés ou autrement en détresse. Des dizaines de milliers de migrants sont partis cette année des côtes nord-africaines pour tenter de rejoindre l’Europe.

La semaine dernière, un navire marchand a embarqué à bord de quatre survivants à la dérive dans un bateau sans moteur de passeurs. Ils ont raconté comment ils avaient été jetés à la mer lorsque des vagues imposantes avaient renversé leur navire et que 41 autres passagers n’avaient pas survécu, une tragédie Pape François en a parlé en saluant le public dimanche sur la place Saint-Pierre.

« Avec chagrin et honte, nous devons dire que depuis le début de l’année, près de 2 000 hommes, femmes et enfants ont perdu la vie en mer en essayant d’atteindre l’Europe », a déclaré le souverain pontife, faisant référence au nombre de morts connus cité dans ces derniers jours par les agences onusiennes. « C’est une plaie ouverte sur notre humanité. »

Depuis vendredi, des migrants secourus de plus de 60 bateaux ont débarqué sur l’île de Lampedusa, dont quelque 400 personnes dimanche matin. Ces arrivées ont porté à 2 000 le nombre de demandeurs d’asile dans la résidence temporaire pour migrants de l’île, qui n’est censée en accueillir qu’environ 450, a déclaré Pierluigi De Ascentiis, de la Croix-Rouge italienne, qui gère la structure, cité dans un reportage d’ABC news, sur le mouvement migratoire irrégulier entre la Tunisie et l’Italie.

Avec autant de bateaux partant de Tunisie, les migrants atteignaient de minuscules îles sur lesquelles ils ne débarquaient qu’occasionnellement, y compris Marettimo, une île de pêche rocheuse isolée dans l’archipel des Egades au large de la Sicile occidentale.

Les garde-côtes italiens ont récupéré dimanche le corps d’un homme dans le naufrage d’un canot pneumatique un jour plus tôt près de Marettimo, a rapporté la télévision publique italienne citant un responsable du port basé à Trapani, Gulgielmo Cassone. Neuf migrants ont été secourus par les garde-côtes. La télévision d’État a déclaré qu’une personne était portée disparue et qu’un hélicoptère des garde-côtes a été déployé dans les recherches.

A Pantelleria, une île aride réputée pour ses résidences de vacances VIP, 250 migrants ont mis le pied samedi sans avoir besoin d’être secourus, selon le quotidien Corriere della Sera.

Les bateaux caritatifs stigmatisés par la Ligue

Alors que la grande minorité de migrants arrivés ces derniers jours sur les côtes italiennes était partie de Tunisie, un bateau de sauvetage opéré par le groupe humanitaire Emergency naviguait dimanche vers Naples avec 76 migrants dont le navire était parti jeudi de Libye. Il a chaviré dans les eaux internationales de la zone de recherche et de sauvetage de Malte, a indiqué l’organisation. Les migrants viennent d’Egypte, de Syrie, d’Ethiopie et d’Erythrée et comprennent sept femmes et 24 mineurs, le plus jeune âgé de 7 mois, a-t-il précisé.

Il y a des mois, le gouvernement de droite de Meloni, dont le partenaire de coalition est le parti résolument anti-migrants de la Ligue, a cherché à limiter le temps que les bateaux caritatifs sont en mer pour des missions de sauvetage. Il soutient qu’ils encouragent essentiellement les passeurs à lancer des navires dans l’espoir que les groupes humanitaires assureront finalement l’arrivée en toute sécurité des passagers.

Dans le cadre de la répression, les bateaux humanitaires sont censés se diriger immédiatement vers le port après chaque opération de sauvetage et ne pas rester en mer pour aider les autres.

Mais dernièrement, il semble que les navires caritatifs en Méditerranée centrale jouent de plus en plus un rôle de sauvetage, car le nombre de migrants atteignant l’Italie par la mer jusqu’à présent cette année – quelque 95 000, selon les chiffres du ministère de l’Intérieur – est plus du double du nombre dans le même période l’année dernière.

Le navire caritatif Ocean Viking, au cours d’une récente période de 48 heures, a effectué 15 missions de sauvetage distinctes sous la direction des garde-côtes italiens, son plus grand nombre. L’opérateur d’Ocean Viking, l’organisation humanitaire SOS Méditerranée, a déclaré que la plupart des 623 personnes secourues à bord de navires partis de Tunisie venaient du Soudan, de Guinée, du Burkina Faso, de Côte d’Ivoire, du Bénin et du Bangladesh.