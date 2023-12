Migration : L’Europe redouble d’efforts pour trouver des solutions dans les pays tiers comme la Tunisie

Alors que les crises au Moyen-Orient et en Afrique du Nord poussent les migrants vers ses côtes, l’UE envisage de conclure de nouveaux accords avec les pays d’Afrique du Nord afin de réduire le nombre de personnes entrant dans l’Union. Le bilan douteux de ces pays en matière de droits de l’homme, souligné par des organisations non gouvernementales, soulève des inquiétudes quant au respect par les États membres de leurs propres responsabilités en matière de protection internationale, estime l’Association Internationale du Barreau (IBA).

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré en octobre qu’elle avait l’intention de finaliser en priorité un accord avec l’Égypte, similaire aux accords existants avec la Libye et la Tunisie, qui prévoient des fonds européens pour les forces de sécurité afin d’empêcher les départs. La Mauritanie et le Sénégal sont également dans le collimateur du président en ce qui concerne la réponse de l’UE à l’immigration.

Les abus commis à l’encontre des migrants et des demandeurs d’asile dans ces pays d’Afrique du Nord sont bien documentés. Selon Human Rights Watch, les réfugiés et les demandeurs d’asile en Égypte ont fait l’objet de « détentions arbitraires, d’abus physiques et de refoulements » – le retour forcé d’une personne dans son pays d’origine, où elle risque d’être traitée de manière inhumaine.

Le respect des droits de l’homme et des principes démocratiques est au cœur des partenariats de l’UE avec tous les pays », a déclaré un porte-parole de la Commission européenne à Global Insight. En ce qui concerne la migration, l’UE et la Tunisie ont convenu, dans le cadre du protocole d’accord, de coopérer en matière de gestion des frontières, de lutte contre la contrebande, de retour et de traitement des causes profondes, dans le respect total du droit international, de la dignité et des droits des migrants.

De plus en plus, alors que de nombreux États membres de l’UE adoptent une approche plus dure de la question de l’immigration, certains explorent unilatéralement leurs propres accords de traitement offshore. L’Italie, qui accueille un grand nombre d’arrivées en provenance de l’autre côté de la Méditerranée, a annoncé en novembre un accord avec l’Albanie, le premier du genre entre un État membre de l’UE et un pays européen extérieur à l’Union. Cet accord prévoit de confiner les demandeurs d’asile recueillis par les bateaux italiens dans des centres de migration en Albanie, qui seront gérés par les autorités italiennes, pendant que leur demande d’asile est traitée en Italie.

Asile extraterritorial ad hoc

Le commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe, Dunja Mijatović estime que l’accord « crée un régime d’asile extraterritorial ad hoc caractérisé par de nombreuses ambiguïtés juridiques », qui « compromettrait » les garanties en matière de droits de l’homme. Cependant, le ministre italien des affaires étrangères, Antonio Tajani, a déclaré que « les migrants bénéficieront exactement du même traitement que celui prévu par les réglementations italiennes et européennes » et qu' »il n’y a pas d’externalisation du traitement des demandes d’asile vers un pays tiers ».

Le cofondateur de MKS Immigration Lawyers au Canada, Alex Stojicevic, a déclaré que l’extension des frontières à d’autres juridictions nuit incontestablement au régime international des réfugiés ».

L’Autriche serait en train d’étudier un projet similaire au plan britannique pour le Rwanda, selon lequel les migrants arrivant au Royaume-Uni par des moyens irréguliers, tels que de petites embarcations, seraient envoyés au Rwanda pour y être traités. Ces plans ont récemment été annulés par la Cour suprême du Royaume-Uni en raison du risque pour les demandeurs d’asile d’être renvoyés dans leur pays d’origine, où ils pourraient subir des traitements inhumains. Le gouvernement rwandais a rejeté la conclusion de la Cour.

Selon le HCR, l’agence des Nations unies pour les réfugiés, les politiques qui réduisent la migration vers des pays sûrs et qui permettent des transferts forcés vers des juridictions qui n’offrent pas de garanties aux migrants et aux demandeurs d’asile – ce que l’on appelle l’externalisation – pourraient être illégales. Des exemples tels que la détention de personnes tentant de rejoindre l’Australie – le premier pays à avoir utilisé le traitement offshore – sur l’île de Nauru mettent en évidence les problèmes de droits que pose le traitement dans des pays tiers. L’externalisation empêche les personnes d’exercer leur droit de demander l’asile, les expose à des violations importantes des droits de l’homme et contribue incontestablement à accroître le risque de préjudice pour ces personnes », déclare-t-il.

L’UE a déclaré qu’en plus de contenir l’immigration, ses politiques permettront également de prévenir les décès de migrants sur les routes menant à des pays sûrs, comme en mer, et de contribuer à la lutte contre les bandes de passeurs. Toutefois, selon Stojicevic, « l’externalisation, en tant que pratique, a poussé les demandeurs d’asile à entreprendre des voyages de plus en plus risqués impliquant des passeurs, des trafiquants et des fonctionnaires corrompus. C’est une pratique terrible ».