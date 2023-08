Migration : Plus de répit pour les passeurs, les magistrats sont à leurs trousses

Il y a un peu plus de vingt ans, en mai 2003, Dominique Perben, alors garde des sceaux de France s’affligeait que « « de pauvres malheureux [migrants] payent des sommes considérables pour monter sur des bateaux qui sont des cercueils flottants. Il faut absolument que nos juridictions et que nos magistrats puissent lutter avec des armes efficaces contre ce type de trafic. » Dans l’entretemps, on a assisté à l’émergence de réseaux qui ont vocation à faire commerce du désespoir des populations exilées. Communément appelés passeurs, ils se distinguent pourtant des trafiquants de migrants, les premiers ne formant qu’un sous-ensemble des seconds. Une nuance que les politiques n’arrivent toujours pas à saisir.

Mais le fait est que les uns et les autres répondent rarement des faits dont ils sont coupables, dont peu ou prou traînés en justice, malgré l’étendue dévastatrice des dommages qu’ils infligent au migrants tant en pertes de vies humaines que d’autres drames , le plus souvent irréparables, tirant parti d’une erreur fondamentale commise à leur profit comme vis-à-vis de l’approche retenue s’agissant du fléau de la migration irrégulière, toujours clandestine, traitée presqu’uniquement sous l’angle sécuritaire à l’exclusion d’autres.

Mais voilà que la vision commence à changer avec l’entrée en lice des magistrats, consacrant ainsi le traitement judiciaire. Un procureur italien vient en effet ouvrir une information judiciaire sur un naufrage qui a fait 41 morts en mer Méditerranée. Surtout, il est animé par l’ardente détermination dont vont pâtir désormais des « passeurs basés en Tunisie qui lancent des bateaux si mal construits qu’ils prennent rapidement l’eau, se renversent ou se brisent » comme le précisent les griefs exposés sur NewsChain.

Le naufrage dont il s’agit figure parmi les derniers en date d’une série de tragédies similaires qui ont tué des dizaines de personnes qui ont confié leur vie à des passeurs basés sur les côtes tunisiennes pour atteindre l’Italie dans l’espoir de trouver une vie meilleure.

Quatre migrants qui ont été secourus par un navire marchand qui passait après le chavirement du 4 août ont déclaré aux médecins et à la police qu’ils avaient survécu en s’accrochant à des tubes à air pendant des heures.

Un groupe de survivants du bateau chaviré a repéré un navire vide et a eu du mal à l’atteindre, avec seulement quatre personnes capables de monter à bord.

Une fois à bord du navire, les survivants ont découvert que l’embarcation à coque en fer et à toit ouvert n’avait pas de moteur.

Les migrants ont survécu pendant quatre jours avec quatre bouteilles d’eau potable et un demi-paquet de biscuits qu’ils ont trouvés à l’intérieur du bateau.

Un navire battant pavillon maltais les a secourus et un navire des garde-côtes italiens les a emmenés à Lampedusa, la petite île italienne de la mer Méditerranée.

Les survivants ont déclaré que 41 autres passagers, dont trois enfants, étaient tous partis du port de Sfax, en Tunisie, le 3 août.

Ils ont dit que des vagues atteignant quatre mètres (13 pieds) avaient submergé les bateaux des passeurs le lendemain. Les autres migrants étaient portés disparus et vraisemblablement morts.

Des bateaux plus que de fortune « soudés à la hâte »

Le procureur en chef Salvatore Vella, basé à Agrigente, en Sicile, a déclaré : « Leur histoire est plausible. On sait que les passeurs lancent ces bateaux de très mauvaise qualité avec 50 à 70 migrants à bord.

Parfois, les survivants de ces naufrages comprennent des membres d’équipage engagés par les passeurs qui essaient ensuite de se faire passer pour des passagers, mais dans ce cas, « nous pouvons exclure n’importe lequel des quatre » avait un tel rôle, a déclaré Vella à l’Associated Press.

Le bateau à bord duquel les survivants sont partis est du type soudé à la hâte avec des morceaux de fer par des passeurs en Tunisie pour répondre aux demandes des migrants désespérés de faire le voyage risqué vers les côtes italiennes, a déclaré M. Vella.

« La soudure sur ces bateaux ne se fait qu’en certains points, pas en ligne continue (pour que) l’eau pénètre », a-t-il ajouté. « Ce sont des criminels. »

Le sort de ceux qui auraient pu se trouver à bord du navire vide n’est pas connu – bien qu’il ne soit pas rare que des passeurs remorquent ou transfèrent des personnes entre des bateaux en Méditerranée.

« Souvent, les bateaux sont abandonnés après que les migrants sont montés à bord d’un navire de sauvetage », a déclaré Vella. « On ne sait pas pourquoi il n’y avait pas de moteur à bord du bateau » retrouvé par les rescapés, mais « ces moteurs sont précieux, donc il est possible que quelqu’un les ait pris » en mer.

Selon un responsable de l’agence frontalière de l’Union européenne, Frontex, un bateau de pêche a récemment été vu en train de harceler des migrants en mer au large des côtes tunisiennes, tournant autour d’eux et leur demandant de l’argent en échange de leur remorquage plus près de Lampedusa.

Le nombre de migrants atteignant l’Italie jusqu’à présent cette année a plus que doublé par rapport à la même période en 2022, sans aucun signe de ralentissement. Quelque 1 000 personnes ont mis le pied à Lampedusa au cours des 24 heures se terminant jeudi matin seulement.

Lundi, le navire de sauvetage caritatif Geo Barents a embarqué 49 migrants, dont 32 mineurs non accompagnés, à partir d’un navire de passeurs à la dérive depuis des jours, a déclaré Médecins sans frontières, qui opère sur le navire.

« Imaginez-les six jours à la dérive sans nourriture et seulement de l’eau de mer salée à boire », a tweeté jeudi Médecins sans frontières.

Jeudi, près de 94 800 migrants sont arrivés par la mer cette année en Italie, soit après avoir été secourus par les garde-côtes italiens, soit par des navires caritatifs privés, soit en le faisant sans aide, selon les chiffres du ministère de l’Intérieur.

Mercredi, les autorités libyennes ont déclaré qu’au moins 27 migrants africains étaient morts dans le désert occidental du pays, près de la frontière avec la Tunisie.

Plus tard, la Tunisie et la Libye ont convenu d’emmener 276 migrants subsahariens bloqués dans le désert près du poste frontière de Ras Jedir vers des abris, a déclaré jeudi à l’AP le porte-parole du ministère tunisien de l’Intérieur, Faker Bouzghaya.

« Nous avons pris en charge un groupe qui était hébergé par le Croissant-Rouge tunisien et la partie libyenne a fait de même pour que les migrants soient évacués de la zone », a-t-il déclaré, ajoutant que la Tunisie avait accueilli 126 migrants.