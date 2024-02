Vers la cession de 350 ha de terres domaniales au profit de l’AFI

Le suivi de l’avancement de dossier de cession, en dinar symbolique, de terres domaniales s’étalant sur une superficie totale d’environ 350 ha, au profit de l’Agence Foncière Industrielle (AFI) a été au centre d’une séance de travail, organisée mercredi, au siège du ministère des Domaines de l’État et des Affaires Foncières, D’après un communiqué publié par ce département, ces terres domaniales serviront à l’aménagement des zones industrielles dans plusieurs gouvernorats du pays, à savoir Beja, Jendouba, Kasserine, Sidi Bouzid, et Zaghouan. Présidant cette rencontre, le ministre Mohamed Rekik, a fait savoir que la cession de ces terrains vient en exécution à 7 décrets approuvés, à cet effet. Par la même occasion, les participants à la séance de travail ont passé en revue la situation des zones industrielles qui seront réalisés dans d’autres gouvernorats, et dont la situation foncière est en cours de régularisation. Ils ont examiné, en outre, des projets d’investissement, et les moyens à mobiliser afin d’accélérer leur réalisation.

Il convient de rappeler qu’un Conseil des ministres a approuvé, le 2 février, une série de textes juridiques, dont un projet de décret fixant les conditions et modalités de cession en dinar symbolique des terrains appartenant au domaine de l’Etat et situés dans les zones de développement régional au profit des établissements publics ou privés, des pôles technologiques et des entreprises de gestion des complexes technologiques et industriels.