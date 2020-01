La mise à jour du document promotionnel du gouvernorat de Monastir a été au centre d’une séance de travail tenue au siège du gouvernorat, indique à l’agence TAP, l’attaché de communication du gouvernorat de Monastir, Sami Tarchoun.

La réunion a été consacrée à la méthode adoptée et aux composantes du document promotionnel, souligne le responsable en précisant qu’un calendrier a été élaboré pour l’organisation d’ateliers et de séances de travail durant la période de février-janvier 2020, en vue d’impliquer les différentes directions régionales concernées, ainsi que les organisations nationales.

Cette démarche participative permettra de collecter les données actualisées et de les référencer pour finaliser le document promotionnel d’ici fin 2020, mentionne, à l’agence TAP, le directeur régional de développement, à Monastir, Sami Ben Rayana.

Selon la même source, l’actualisation du document promotionnel du gouvernorat de Monastir s’inscrit dans un programme de mise à jour des données spécifiques à chaque région de la République pour la période 2019-2020.

Tous les cinq ans, le Commissariat Général au Développement Régional (CGDR) actualise les données et les secteurs prometteurs pour l’investissement dans chaque gouvernorat. Le document est ainsi un moyen de promouvoir la région au niveau du tourisme et de l’investissement économique.

Le document promotionnel du gouvernorat de Monastir inclut des données autour des pôles actifs dans la région, à l’instar des pôles universitaires, sanitaires, industriels, culturels, touristiques ainsi que des pôles d’agriculture.