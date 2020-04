Mohamed Hamdi annonce la fin de l’année scolaire

Le ministre de l’éducation, Mohamed El Hamdi, a annoncé mercredi 29 avril 2020, la fin de l’année scolaire 2019-2020 pour tous les niveaux de l’enseignement à l’exception des élèves du baccalauréat qui reprendront les cours pour achever le programme et des candidats à l’examen de fin de l’enseignement de base (9ème année) et au concours d’accès aux collèges pilotes (6ème année primaire).

Le ministre a souligné que les candidats à l’examen du baccalauréat reprendront les cours du 28 mai au 23 juin 2020. La session principale est prévue du 08 au 15 juillet et les résultats seront proclamés le 26 juillet 2020 tandis que la session de contrôle est prévue du 27 au 30 juillet et les résultats seront annoncés le 09 août.

L’examen de fin de l’enseignement base (9ème année) aura lieu 02 et 03 juillet 2020 les tandis que le concours d’accès aux collèges pilotes, il aura lieu les 29 et 30 juin 2020. Les épreuves de la neuvième année et de la sixième année auront lieu sur les deux premiers trimestres uniquement.