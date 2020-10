Monastir-covid19: 51 nouvelles contaminations et trois décès

Le gouvernorat de Monastir vient d’enregistrer 3 nouveaux décès liés au coronavirus portant à 66 le nombre total de personnes mortes par le virus dans la région, a indiqué le directeur régional de la santé à Monastir Hammouda Babba.

Par ailleurs, 51 nouvelles contaminations ont été détectées au gouvernorat et sont réparties comme suit: Ouerdanine (10 cas), Ksar Hellal (9 cas), Moknine (8 cas), Téboulba (8 cas), Sahline (6 cas), Monastir (4 cas), Bembla (2 cas), Ksibet el-Mediouni (2cas), Jemmal et Zéramdine.

Ainsi, le nombre total de personnes testées positives dans la région est passé à 3201 cas depuis la propagation du virus, a-t-il souligné à l’Agence TAP, précisant que parmi ces contaminés, 1908 cas se sont rétablis de l’infection.

Malgré ces chiffres, la région a connu, ces derniers jours, une baisse au niveau du taux des patients et des décès par habitants, selon la même source.

