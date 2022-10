Monastir : Le conseil municipal de Bou Hajar ne sera pas dissout

Le conseil municipal de Bou Hajar ne sera pas dissout après la démission de six conseillers le 26 aout dernier, a affirmé le maire de Bou Hajar Abdelwaheb M’hammadi.

Il a précisé que les deux correspondances envoyées au gouverneur de Monastir ne répondaient pas aux exigences légales pour dissoudre le conseil municipal, ajoutant qu’un des conseillers démissionnaires est revenu sur sa décision.

Par conséquent, la démission collective n’a eu aucune incidence juridique et les six membres démissionnaires conservent leurs sièges au sein du Conseil municipal, a-t-il souligné dans une déclaration à l’Agence TAP.

La même source a rappelé que le conseil municipal de Bou Hajar travaille depuis son élection dans le cadre de la loi conformément au principe de transparence et aux valeurs participatives dans la gestion et la prise de décision, soulignant que toutes les décisions, transactions et travaux achevés depuis 2018 sont soumis à un contrôle administratif et financier par l’Autorité de tutelle et la présidence du gouvernement.