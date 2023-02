Monastir : Rassemblement de protestation des chauffeurs de taxis collectifs

La Chambre régionale des taxis collectifs à Monastir, a organisé, mercredi, un rassemblement de protestation devant le siège du gouvernorat de Monastir pour exiger des solutions à un certain nombre de problèmes auxquels le secteur se retrouve confronté au niveau de la région.

Les revendications des chauffeurs de taxis collectifs à Monastir concernent l’extension du paramètre d’activité du district-4 en lui rattachant les délégations de Bembla, Ksar Helal et Sahline, » conformément aux dispositions publiées dans le Journal Officiel de la République Tunisienne (Jort) en juin 2020 « , a indiqué à l’Agence TAP, le président de la Chambre des chauffeurs de taxis collectifs à Monastir, Fethi Rabeh Cherif.

Les chauffeurs protestataires exigent également l’aménagement de stations d’arrêt pour les taxis collectifs, là où le manque se fait sentir, » d’autant que 31 municipalités et 13 délégations dans le gouvernorat ne disposent pas de stations de ce genre « , a-t-il affirmé.

La même source a dans ce contexte déploré » l’entrave à la loi faite par les chauffeurs de taxis individuels » qui, selon lui, » font usage d’un mode de transport par nombre de personnes, au lieu d’un tarif au compteur, empiétant ainsi sur le travail des chauffeurs de taxis collectifs « .

