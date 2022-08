Mondial 2023 (qualif/4e fenêtre) : le Cinq national est prêt pour défendre ses chances

Le staff technique de la sélection tunisienne de basket-ball, dirigé par l’Allemand Dirk Bauermann, a affirmé que le Cinq national est fin prêt pour la quatrième fenêtre des éliminatoires de la Coupe du monde 2023, qui se tiendra à Monastir les 26, 27 et 28 août courant.

Il a précisé, lors d’une conférence de presse tenue par la Fédération tunisienne de basket-ball dans un hôtel à Tunis, que dans le cadre de sa préparation pour la quatrième fenêtre des éliminatoires de la Coupe du monde, l’équipe nationale tunisienne disputera trois matches amicaux contre la Côte d’Ivoire les 15 et 19 août et contre le Soudan du Sud le 22 du même mois.

Le sélectionneur national a affirmé que tous les joueurs sont déterminés à relever le défi et se qualifier pour la Coupe du monde, leur exprimant ses remerciements pour les efforts et les sacrifices qu’ils ont déployés malgré les capacités financières limitées.

Il a souligné que la défaite de l’équipe nationale tunisienne le mois dernier dans la capitale rwandaise Kigali contre le Soudan du Sud sur le score de 75-61, lors de la troisième étape des éliminatoires africaines, était principalement due aux « conditions différentes » et à l’évolution rapide de l’équipe adverse, dont la plupart des joueurs sont actifs aux États-Unis et en Australie.

Bauermann a, par ailleurs, appelé le public tunisien à soutenir le Cinq national dans ses trois prochains matches des éliminatoires contre les équipes d’Egypte, du Sénégal et de la RD Congo, d’autant plus que la qualification pour la Coupe du monde exige la victoire dans les trois rencontres.

De son côté, le joueur Mourad El Mabrouk a indiqué que les chances de qualification à la Coupe du monde sont réelles compte tenu de l’avantage du terrain et du public, ajoutant que l’Egypte reste un concurrent potentiel capable de créer des problèmes pour les joueurs tunisiens, ce qui impose de négocier les trois rencontres de la quatrième fenêtre match par match.

« Contrairement à ce qu’on pense, les matches ne seront pas faciles étant donné que tous les adversaires affichent la même détermination à défendre leurs chances de qualification jusqu’au bout », a-t-il reconnu.

L’international tunisien a rassuré les supporters tunisiens quant à la bonne préparation de la sélection tunisienne pour cette phase décisive, soulignant que les trois matches amicaux vont montrer la réalité du potentiel du cinq national, sacré champion d’Afrique 2021, et permettre au staff technique de corriger les lacunes avant d’entamer ces éliminatoires.

Pour sa part, le président de la Fédération tunisienne de basket-ball, Ali Benzarti, a affirmé que toutes les conditions étaient réunies pour assurer une qualification méritée pour la Coupe du monde, rappelant à ce propos que le staff technique a été renforcé à cette occasion par un troisième entraîneur adjoint australien, un préparateur physique italien et un préparateur mental.

Il a précisé que « la sélection nationale avait commencé sa préparation il y a 45 jours, soulignant que le manque de moyens financiers n’a nullement découragé les joueurs qui sont, au contraire, toujours déterminés à relever le défi et à ramener la joie au public tunisien.

Voici la liste des joueurs qui participeront à la quatrième fenêtre des éliminatoires africaines pour la Coupe du monde et un rappel des dates des rencontres de la sélection nationale :

,

Liste des joueurs : Zied Channoufi, Omar Abada, Achraf Gannouni, Oussama Marnaoui, Joachim Haddad, Mokhtar Ghayaza, Yassine Toumi, Mohamed Hadidane, Mourad El Mabrouk, Hosni Ilahi, Salah Mejri, Haythem Saada, Firas Lahyani, Michael Roll et Makram Ben Romdhane.

Dates des rencontres de l’équipe nationale :

26 août 2022

Salle de Monastir (19h30) : Tunisie – Egypte

27 août 2022

Salle de Monastir (19h30) : Tunisie – Sénégal

28 août 2022

Salle de Monastir (19h30) : Tunisie – RD Congo