Mondial Chine 2019: Le cinq national arrive à Guangzhou

La sélection nationale de basket-ball est arrivée ce mercredi à la ville chinoise de Guangzhou, en provenance du Japon, pour prendre à la coupe du monde messieurs de Chine-2019 (31 août-15 septembre), pour la deuxième fois de son histoire.

Lors du premier tour du mondial chinois, le cinq national évoluera dans le groupe C avec l’Espagne, l’Iran et le Porto Rico.

Programme du groupe C (en heure tunisienne) :

Samedi 31 août :

09h00: Iran – Porto Rico

13h30: Tunisie – Espagne

Lundi 2 septembre:

09h30: Tunisie – Iran

13h30: Espagne – Porto Rico

Mercredi 4 septembre:

09h00: Tunisie – Porto Rico

13h00: Espagne – Iran

NB: Les deux premiiers du groupe seront qualifiés pour le second tour.

Les meilleures équipes de chaque continent seront qualifiées automatiquement pour les Jeux olympiques 2020 à Tokyo.