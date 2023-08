Mondiaux d’athlétisme-2023: le programme ajusté en raison des « conditions météo extrêmes »

Le programme de mercredi aux Championnats du

monde d’athlétisme a été adapté en raison des « conditions météo extrêmes »

régnant à Budapest, a annoncé la Fédération internationale d’athlétisme

(World Athletics) mardi.

« Les conditions météo à Budapest deviennent extrêmes », à « un niveau non

acceptable pour nos athlètes », expliquent dans un communiqué les

organisateurs, en s’appuyant sur un indicateur qui mêle notamment

température et humidité.

Compte-tenu des prévisions météo, les séries du 5000 m féminin sont ainsi

retardées à 18H00 (algériennes), au lieu de 10H00.

En conséquence, »les séries du 200 m féminin débuteront plus tôt, à 10H20,

et les séries du 200 m masculin, à 11H15″, indique World Athletics.

Jusqu’à 34 degrés sont prévus à la mi-journée mercredi dans la capitale

hongroise.

