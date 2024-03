Moody’s révise la perspective de la Tunisie de négative à stable et confirme sa note souveraine Caa2

L’Agence de notation Moody’s a annoncé la révision de la perspective de la Tunisie de “négative” à “stable” et confirme sa note souveraine en devises et en monnaie locale à Caa2.

L’agence Moody’s Ratings attribue sa décision à une réduction sensible du déficit de la balance courante par rapport à ses niveaux historiques et aux prévisions antérieures de l’agence, ce qui a soutenu le niveau des réserves de Change et permis de rembourser deux émissions internationales successives en octobre 2023 et février 2024, selon un communiqué publié par la BCT.

Moody’s Ratings, considère, que la note de la Tunisie pourra être relevée, si les progrès en matière de réformes structurelles se renforcent.