Mornaguia : Des habitants appellent à rétablir l’approvisionnement en eau

Des habitants des différents quartiers de la délégation de Mornaguia (Gouvernorat de la Manouba) ont observé, dimanche, un mouvement de protestation pour dénoncer la dégradation de la qualité de l’eau potable depuis deux semaines et demander le retour de l’approvisionnement de la délégation via le barrage de Béni Mtir.

Durant la matinée, des habitants des localités de « Tahouna » et « Bouragba » ont bloqué l’autoroute Tunis-Béja.

Parallèlement, à ce mouvement de protestation, une séance de travail a été organisée, à ce sujet, au siège du gouvernorat de la Manouba, regroupant le gouverneur avec les représentants des coordinations de quartiers et les membres du conseil municipal de Mornaguia.

Pour Un des représentants des Habitants, Mohamed Ali Hedhili, le remplacement de l’eau provenant de Béni Mtir, connue pour sa bonne qualité et dont s’approvisionnait la délégation depuis une cinquantaine d’année par l’eau de Ghedir El Golla constitue un préjudice. Il a mis en garde contre les risques encourus sur la santé des citoyens qui comptent, a-t-il affirmé, poursuivre la SONEDE en justice.

Le maire de la municipalité de Mornaguia, Fayçal Dridi, a estimé que le problème de l’eau potable touche 60 mille habitants sur une superficie de 20 mille hectares. Avec le changement de la source d’approvisionnement de l’eau potable, la délégation, perd, ainsi l’une de ses particularités environnementales en raison de la pollution et de l’impact négatif de la décharge de Borj Chakir.

Par ailleurs, le directeur de la SONEDE à la Manouba, Habib Abdelli, a souligné à l’agence TAP, que le changement est du au faible niveau d’eau du barrage de Béni Mtir face la surconsommation de l’eau pendant la période estivale.

Selon lui, cette surexploitation a engendré des coupures d’eau dans plusieurs zones rurales du gouvernorat de la Manouba, privant ainsi plusieurs familles de l’eau potable.

Selon la même source, afin d’améliorer l’approvisionnement en eau douce dans le gouvernorat, l’eau en provenance de Béni Mtir a été mélangée avec l’eau du complexe de Ghedir El Golla à hauteur de 50% moyennant une enveloppe de 3 millions de dinars.

Le gouverneur de la Manouba a ordonné le retour de l’approvisionnement de la délégation de la Mornaguia à travers le barrage de Béni Mtir dans l’attente d’une solution participative assurant la distribution d’une eau potable de qualité à toutes les localités de la région.

Il a, aussi, appelé autorités locales et forces de l’ordre à lancer, avec le soutien de la société civile, une campagne de lutte contre le phénomène de la vente d’eau, de la mauvaise gestion des réserves en eau du raccordement anarchique au réseau public.