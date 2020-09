Les tests de dépistage de la coronavirus effectués sur les membres du staff technique de l’Espérance Sportive de Tunis, l’entraineur Mouine Chaabani, le deuxième entraineur-adjoint Othman Najar et le préparateur physique Sabri Bouazizi se sont avérés positifs annonce le club sang et or mardi soir sur son site internet officiel..

Leur état de santé est stable ainsi que l’entraîneur adjoint Majdi Traoui testé positif vendredi dernier précise-t-on.