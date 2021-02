Mourou exhorte Ghannouchi à quitter la politique

L’ancien dirigeant d’Ennahda et ex vice-président du Parlement, Abdelfattah Morou, a déclaré que le président de l’ARP, Rached Ghannouchi doit quitter la politique, dès lors que les islamistes n’ont pas réussi à offrir une alternative aux efforts de relance de l’État au cours de la dernière décennie.

Dans une interview à The Arab Weekly Mourou, il a cité une autre raison poussant Ghannouchi vers la sortie, à savoir l’échec du système politique qui n’a généré que des crises. Il a reconnu l’échec du système politique mis en place par la Constitution de 2014, précisant que l' »erreur » est que cette dernière a instauré un pouvoir exécutif à deux têtes.

La figure islamiste historique a souligné que l’appel des partis au pouvoir – en référence au mouvement Ennahdha – à des manifestations de rue « est une erreur car les partis au pouvoir devraient se concentrer sur les réalisations et non sur les protestations ». Mourou commentait les appels à la manifestation dans l’impasse constitutionnelle et politique dans laquelle se trouve la Tunisie suite à un récent remaniement ministériel.

Il n’a pas hésité à admettre explicitement les erreurs commises par les islamistes il y a des décennies (sous la bannière du Mouvement de la tendance islamique), en déclarant le défunt leader tunisien Habib Bourguiba apostat pendant la lutte pour le pouvoir qui les opposait à l’époque.