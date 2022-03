Mozambique : le cyclone Gombe fait au moins 12 morts

Les provinces de Nampula (Nord) et de Zambézie (Centre) ont été balayées ce week-end par des bourrasques de vent.

À un mois de la fin de la saison des cyclones en Afrique australe, Gombe a touché plus de 30.000 personnes au Mozambique. Outre les pertes en vies humaines, ce cyclone a causé la blessure de quarante individus et la destruction de plus de 3000 maisons, selon Apanews.

L’Institut national de la gestion des risques liés aux catastrophes (INGD), dans un communiqué publié dimanche, a précisé que « les décès sont dus à l’effondrement de maisons et la chute d’arbres ». En 2019, le cyclone Idai avait dévasté le Mozambique, le Malawi et le Zimbabwe avec environ mille morts.