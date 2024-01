Mozambique : Le FMI décide une aide de 60 millions de dollars

Le Conseil d’administration du Fonds monétaire international (FMI) a accordé au Mozambique une aide budgétaire de 60,7 millions de dollars dans le cadre de l’accord de la Facilité élargie de crédit (FEC).

Selon un communiqué du FMI, cette initiative a pour objectif de relancer l’économie, et favoriser une croissance inclusive par le biais de réformes structurelles dans ce pays d’Afrique australe.

Cette réévaluation porte le total des décaissements au titre du programme de facilité élargie de crédit de 456 millions de dollars approuvé en 2022 à environ 273 millions de dollars, a indiqué le FMI.

L’examen du FMI montre que, sur la base des performances du programme, le gouvernement mozambicain a adopté des mesures substantielles pour faire face de façon résolue aux défis macroéconomiques et se conformer pleinement aux exigences de l’agence, notamment le maintien d’une perspective budgétaire conforme aux objectifs fixés.

L’accord triennal devrait soutenir la reprise économique et les politiques visant à réduire la dette publique du Mozambique, tout en créant un espace pour les investissements publics dans le capital humain, l’adaptation au climat et les infrastructures.

