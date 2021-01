Mozambique : Raid dans une villesituée à 5 km des installations de Total

Le groupe islamiste qui sévit dans la province gazière de Cabo Delgado vient à nouveau de frapper. La ville de Monjane à quelques encablures du projet gazier de Total est au cœur de cet assaut dont très peu d’informations ont été rendues accessibles jusqu’ici, rapporte Ecofin.

- Publicité-

Au Mozambique, les insurgés affiliés à l’Etat islamique se rapprochent de plus en plus de leur objectif qui est d’empêcher la mise en œuvre du projet de production et de liquéfaction du gaz naturel Mozambique LNG. Mardi, aux premières heures, ils ont attaqué la petite ville de Monjane, à environ 5 kilomètres au sud du projet gazier contrôlé par la société française Total.

Aucune information n’est jusqu’ici disponible sur le bilan de ce coup de force. On ne sait pas non plus si la ville est tombée aux mains du groupe. Total a, toutefois, fait savoir qu’elle suit de près la situation, et reste en contact permanent avec le gouvernement à ce sujet.