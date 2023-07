La Tunisie condamne fermement le Raid israélien sur Jénine

La Tunisie a fermement condamné le raid israélien sur les territoires palestiniens, notamment contre la ville de Jénine et son camp de réfugiés en Cisjordanie, estimant qu’il est grand temps de demander des comptes à l’entité sioniste.

L’offensive israélienne est sans nul doute une violation flagrante et criarde des résolutions onusiennes et des pactes internationaux des droits de l’homme, a vilipendé le département des Affaires étrangères dans une réaction officielle sur fond de ces douloureux évènements.

Pour information, l’assaut israélien sur la ville de Jénine et le camp de Jénine a fait jusqu’à présent plusieurs victimes, martyrs et blessés, parmi les Palestiniens désarmés.

Dans une déclaration publiée, lundi, par le département des Affaires étrangères, de l’Immigration et des Tunisiens de l’étranger, la Tunisie a réaffirmé son rejet catégorique des exactions perpétrées contre le peuple palestinien frère.

A ce titre, elle a pressé la communauté internationale et le Conseil de sécurité de l’ONU à assumer leur entière responsabilité face à l’injustice qui frappe le peuple palestinien et à mettre fin à l’escalade dangereuse des forces de l’occupation, et à l’empêcher d’agir comme une puissance » irréprochable » au-dessus de toute forme de redevabilité internationale.

Tout en dénonçant vigoureusement les agressions contre Jénine, la Tunisie a réitéré sa position de principe en faveur de la cause palestinienne, soulignant qu’elle se tient aux côtés du peuple palestinien dans son rude combat sur la voie du recouvrement de ses droits légitimes et imprescriptibles et l’établissement d’un Etat indépendant sur sa terre avec comme capitale, la ville sainte d’al-Qods.

Rebelle et insoumise, la ville de Jénine et son camp de réfugiés en Cisjordanie occupée ont été depuis l’aube d’aujourd’hui le théâtre d’une offensive israélienne d’envergure, la plus vaste depuis l’agression de 2002.

Lors de cette attaque, les forces d’occupation ont pilonné la ville de Jenine et son camp au moyen de l’artillerie et de raids aériens, faisant un bilan de huit morts de 27 blessés, tous Palestiniens.

