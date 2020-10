MPBS : Le chiffre d’affaires augmente de 26,8% durant le 3ème trimestre 2020

Le chiffre d’affaires de la société Manufacture De Panneaux Bois Du Sud (MPBS), a augmenté de 26,8%, à 14,7 millions de dinars (MD), durant le 3ème trimestre 2020, par rapport à la même période de 2019, alors qu’il avait chuté au cours des trois premiers trimestres, de 29,7%, à 31,8 MD.

- Publicité-

La société a fait savoir, aussi, dans ses états financiers, publiés mercredi, sur le site de la Bourse de Tunis, que son niveau d’endettement à long et moyen termes a augmenté de 69%, soit en partie pour répondre aux besoins de l’investissement et aussi pour faire face aux gênes financières causées par la crise sanitaire, du coronavirus.

Les investissements corporels et incorporels cumulés, réalisés jusqu’au 30 septembre 2020, se sont élevé à 2,5 MD, relatifs essentiellement, aux travaux de construction de la 2ème tranche du site de production Thyna et l’acquisition de la nouvelle ligne presse de panneaux plaqués.

A noter que la société MPBS est spécialisée dans la fabrication et l’anoblissement d’une large gamme de panneaux en bois et offre également des prestations d’usinage et de travaux.