Mrabet remet les certificats d’accréditation nationale à trois établissements de santé

Le ministre de la santé Ali Mrabet a remis les certificats d’accréditation nationale aux trois premiers établissements de santé ayant été accrédités par l’instance nationale d’évaluation et d’accréditation des établissements de santé (INEAS)

Il s’agit de l’hôpital militaire, du centre de santé intermédiaire « El Ons » au Kef et du centre hospitalier international « Carthagène ».

Au cours d’une cérémonie organisée au siège de l’INEAS, Mrabet a indiqué dans son allocution que l’accréditation dans le secteur de la santé s’inscrit dans le cadre du renforcement de la qualité des services fournis aux citoyens, relevant l’importance de l’évaluation et l’accréditation pour l’amélioration des prestations sanitaires.

Le ministre a affirmé que 35 centres de santé de base ont été accrédités par l’INEAS ainsi que 14 hôpitaux et 27 cliniques privés, signalant que le processus d’accréditation consolide la position de la Tunisie en tant que destination exportatrice des services de santé et de soins.

- Publicité-