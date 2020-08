Municipales partielles : le taux de participation a atteint 20% à Korba

Seulement 20% des inscrits au registre des électeurs pour les élections municipales partielles à Korba, organisées dimanche, se sont dirigés aux urnes.

Par ailleurs, le taux de participation des sécuritaires et militaires, qui ont voté samedi à ces élections, a avoisiné 10%, selon la coordinatrice de l’Instance régionale indépendante pour les élections à Nabeul 1 Chiraz Arfaoui qui a souligné à l’Agence TAP qu’aucune infraction n’a été commise le jour du scrutin.

Le nombre des inscrits au registre des électeurs était de 32023 répartis sur 22 centres et 65 bureaux de vote.

Sept listes candidates dont une partisane (Ennahdha) et six indépendantes (« Sawtouna2 » , « Ezdihar », « Korba Fi Ainina », « Amana » et « Tanmia ») se sont présentées aux élections du conseil municipal de Korba composé de 30 sièges et qui a été dissous en mars dernier après la démission de 21 conseillers.