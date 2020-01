ISIE: Ouverture des accréditations pour les municipales partielles

L’Instance supérieure indépendante des élections (ISIE) a annoncé l’ouverture des accréditations des observateurs et des journalistes nationaux et étrangers pour les élections municipales partielles dans les communes de Jebeniana, El Faouar et Hassi El Ferid.

Les demandes d’accréditation doivent être déposées au moins une semaine avant la date du scrutin, soit avant le 21 mars 2020, indique un communiqué rendu public vendredi.

L’ISIE invite, à ce propos, toutes les composantes de la société civile, les journalistes nationaux et étrangers ainsi que les représentants des médias qui souhaitent obtenir des accréditations, de présenter leur candidature directement au siège de l’instance centrale (tous les jours de la semaine excepté les dimanches) ou par voie postale à la même adresse par lettre recommandée et accusé de réception.

Les candidats sont appelés à remplir une demande d’accréditation à retirer du siège de l’Instance Centrale (Bureau d’accréditation des observateurs, des hôtes et des journalistes) ou à partir du site Web de l’ISIE avec en fichiers joints tous les documents requis, ajoute le même communiqué.