Mustapha Ferjani conclut sa tournée à Sidi Bouzid par de nouvelles décisions sanitaires à Hichria, Saïda et Ouled Haffouz

Le ministre de la Santé, Mustapha Ferjani, a clôturé sa visite dans le gouvernorat de Sidi Bouzid par une tournée des établissements de santé des délégations de Hichria, Saïda et Ouled Haffouz, annonçant une série de mesures urgentes visant à développer les prestations sanitaires dans la région.

À Saïda, le ministre a annoncé l’installation prochaine d’un service d’urgences opérationnel 24h/ 24 au sein du centre de santé de base.

Ce dispositif sera appuyé par un renforcement significatif des ressources humaines, avec l’affectation d’infirmiers, de techniciens en radiologie et en analyses biomédicales, ainsi que de médecins. Une ambulance sera également mise à disposition dans un délai de trois mois afin d’optimiser la prise en charge des patients.

Par ailleurs, Ferjani a annoncé l’allocation d’une enveloppe de 2,5 millions de dinars provenant du budget du ministère de la Santé pour parachever le projet de réalisation d’un hôpital local à Saïda.

Implanté sur un terrain offert gracieusement par un citoyen de la région, ce projet s’inscrit dans une démarche d’équité territoriale visant à rapprocher les services de santé, notamment les soins d’urgence, des habitants des différentes délégations.

À Hichria, le ministre a relevé des carences structurelles notables. Les revendications des habitants portent principalement sur l’extension de l’offre de soins à cinq jours par semaine, contre deux actuellement.

Pour y répondre, un renforcement des effectifs sera opéré afin de garantir une continuité des services conforme aux attentes de la population. De plus, un service d’urgences sera mis en place dans les plus brefs délais et une ambulance sera fournie avant la fin du mois de mai 2025.

La région bénéficiera également de l’affectation d’un médecin dentiste afin d’élargir l’éventail des prestations proposées.

Concernant l’hôpital local d’Ouled Haffouz, bien que plusieurs atouts aient été relevés, la visite de terrain effectuée par la délégation ministérielle a permis de mettre en lumière de nombreuses insuffisances, notamment en matière de ressources humaines.

À cet égard, l’établissement sera renforcé par l’affectation d’infirmiers, de techniciens de laboratoire ainsi que par la mise en place d’un service de radiologie.

Le ministre de la santé a réaffirmé son engagement à doter les centres de santé de base des différentes localités d’un nombre suffisant de médecins, afin de garantir une couverture sanitaire de proximité répondant aux besoins des citoyens.

