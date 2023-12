N.Ammar : Les biens tunisiens confisqués en Suisse dépassent 60 millions f.s

Radio Mosaïque FM a rapporté lundi 18 décembre que le ministre des Affaires étrangères, de l’Immigration et des Tunisiens de l’étranger, Nabil Ammar, a assuré dans un entretien au journal suisse « Le Temps » l’engagement de la Tunisie à rapatrier ses citoyens résidant irrégulièrement sur le sol suisse, notant qu’au cours de cette année 2023, au moins 27 retours volontaires de Tunisiens, séjournant en Suisse, ont été enregistrés.

D’autre part, le ministre des Affaires étrangères a déclaré que les biens tunisiens confisqués et gelés en Suisse dépassent 60 millions de francs suisses, précisant que 10% seulement ont été récupérés. Il a affirmé dans le même entretien qu’il est dans l’intérêt des deux parties de travailler ensemble pour faire avancer ce dossier, qui revêt un caractère politique et ne peut être réduit à des procédures juridiques et judiciaires.,