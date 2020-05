N.Bhiri : « Des parties cherchent à avilir le travail parlementaire »

Le dirigeant au mouvement Ennahdha et le président de son groupe parlementaire, Noureddine Bhiri, a déclaré que « certaines parties s’emploient à avilir, déconsidérer et entraver les travaux de l’Assemblée des représentants du peuple ».

Sans citer nommément le PDL et sa présidente Abir Moussi, il a ajouté dans une déclaration à la Radio nationale que la Tunisie a besoin d’unité nationale , estimant que le chef du mouvement Ennahdha et président de l’ARP, Rached Ghannouchi est un « leader qu’il faut protéger », selon ses dires.