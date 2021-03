N.Bhiri : « Le jour de la victoire va indubitablement arriver » !

Le député d’Ennahdha, Noureddine Bhiri, dans un post sur sa page facebook, a promis que le jour de la victoire va assurément arriver, ajoutant que les attaques dirigées contre son parti visent ipso facto la stabilité de la Tunisie et sa transition démocratique.

Evoquant la « marche historique du 27 février dont la Tunisie n’a pas vu de pareille », il a indiqué qu’elle a été suivie par une « campagne de mensonge et de calomnie systématiquement orchestrée à l’effet d’ébranler la confiance que les Tunisiens témoignent à l’endroit du mouvement Ennahdha et de s’en prendre au moral de ses partisans et ses militants, dans une tentative de mettre en place les conditions d’un soulèvement contre la légitimité constitutionnelle et électorale et d’ouvrir les portes devant les comités populaires et l’incitation à la haine entre les Tunisiens ».

« Le navire de la liberté, de la démocratie, de l’égalité et de la dignité a levé l’ancre et est sur le point d’arriver à bon port », a-t-il affirmé ajoutant que la « coalition du mal ne pourra pas se mettre au travers de son chemin ni le saboter ».