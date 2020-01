Nabeul: 221 infractions relevées par les services du contrôle économique en décembre 2019

Plus de 200 infractions (221), en particulier dans les filières de la pâtisserie et de la boulangerie, ont été relevées par les services de contrôle économique relevant de la direction régionale du commerce de Nabeul, au cours du mois de décembre dernier.

Les équipes de contrôle, qui avaient effectué 1240 visites d’inspection et de fouille dans la région, ont enregistré 50 infractions liées à la hausse des prix et 17 autres concernant le non respect des règlements de la métrologie légale. Le reste des dépassements a concerné le non affichage des prix (17 infractions), l’absence de facturation (77) et l’utilisation des produits subventionnés (27).

Avec 73 infractions relevées, le secteur ayant enregistré le plus d’infractions est celui de la pâtisserie et de la boulangerie, suivi du secteur de la commercialisation des produits alimentaires (61), le secteur de la restauration (29), le secteur du tabac (25), le secteur des volailles et des œufs (14) et le secteur des fruits et légumes (9).

Les équipes de contrôle ont saisi 47 tonnes de semoule subventionnée et plus de 47 mille d’œufs. Ils ont également saisi 2520 litres d’huile végétale subventionnée et 4,270 tonnes de pâte alimentaire ainsi que 980 litres de lait.

Ils ont aussi confisqué 1,2 tonnes de sucre, 2,3 tonnes de poulet prêt à cuire, 27 kg de produits de mer, 280 kg de pâtisseries, 50 tonnes de piments moulus et 2540 paquets de tabac.