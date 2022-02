Nabeul : 300 infractions économiques relevées en janvier 2022

Les équipes de contrôle économique relevant du gouvernorat de Nabeul ont relevé 300 infractions à l’issue de 1500 visites effectuées durant le mois de janvier 2022, a indiqué mardi le directeur régional du commerce, Samir Khalfaoui.

Dans une déclaration à l’agence TAP, le responsable a précisé que les infractions concernent : la transparence des transactions, la hausse des prix, le non-affichage des prix et le non-respect des procédures relatives aux produits subventionnés.

A ce sujet, et dans le cadre de la lutte contre la spéculation des produits subventionnés, les agents de contrôle ont saisi 93 tonnes de farine subventionnée, 3 tonnes de semoule, plus de 20 mille œufs, 2 tonnes de fruits et légumes et plus de 90 tonnes d’engrais agricole (ammonitrate et de phosphate).