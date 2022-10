Nabeul: 52 infractions économiques relevées

NABEUL ,20 oct. (TAP)- Une campagne de contrôle interrégionale dans le gouvernorat de Nabeul a été effectuée hier mercredi avec la participation de directions régionales de Nabeul Ben Arous et Zaghouan a permis de relever 52 infractions économiques.

Dans une déclaration à l’agence TAP, jeudi, le directeur régional du commerce Samir Khalfaoui a indiqué que les infractions concernent essentiellement la spéculation et la hausse des prix.

Lors de cette campagne, 1331 paquets de cigarettes et 276 litres de laits ont été saisis, selon la même source

