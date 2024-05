Nabeul : La récolte céréalière devrait atteindre 686 mille quintaux

La récolte céréalière au gouvernorat de Nabeul devrait atteindre cette saison 686 mille quintaux, répartis en 380 mille quintaux de blé dur, 30 mille quintaux de blé tendre, 271 mille quintaux d’orge et 4 mille quintaux de colza.

En effet, les superficies consacrées aux grandes cultures dans la région ont avoisiné cette année 70 mille hectares dont 1910 hectares consacrés au blé dur, 2040 hectares au blé tendre, 18070 hectares à l’orge, en plus de 24250 hectares pour les légumineuses.

Le président de l’Union locale de l’Agriculture et de la Pêche à Menzel Temime et chargé des grandes cultures à l’Union régionale de l’Agriculture de Nabeul, Mohamed Cherif a indiqué à l’Agence TAP que dans le cadre des préparatifs pour la saison des moissons, des séances de sensibilisation ont été organisées dans diverses délégations dans le but de renforcer les mesures de protection lors des opérations de collecte et stockage de la récolte dans la région qui compte 5 centres de collecte d’une capacité totale de 160 mille quintaux.

Par ailleurs, le commissariat régional au développement agricole à Nabeul avait annoncé dans un communiqué que les agriculteurs de la région peuvent démarré, à partir de jeudi, la récolte des céréales.

- Publicité-