Nabeul : La récolte des olives estimée à 58 mille tonnes

Depuis début novembre, la saison de cueillette des olives a atteint un taux d’avancement de 20% dans le gouvernorat de Nabeul où la récolte est estimée à 58 mille tonnes d’olives, soit l’équivalent de 11 mille tonnes d’huile.

La récolte de cette saison connaitra une hausse de 4% par rapport à l’année dernière où elle a avoisiné 56 mille tonnes d’olives, a indiqué à l’Agence TAP, Lotfi Kozdoghli, chef de la direction de la production agricole au CRDA de Nabeul.

D’après la même source, les opérations de transformation des olives ont démarré dans la région qui compte 52 huileries dont 4 traditionnelles, ajoutant que les campagnes de contrôle ont été renforcées au niveau des huileries.

La saison de cueillette et transformation des olives, qui a débuté début novembre et se poursuit jusqu’à la mi-février 2023, mobilisera 4600 mains d’œuvre.

S’agissant des prix de vente fixés, ils varient entre 14 à 16 dinars pour une litre de l’huile d’olive, 1800 à 3000 millimes pour un Kg d’olives et entre 150 et 200 millimes pour la transformation d’une Kg d’olives.

D’après un rapport publié par le Commissariat régional au développement agricole à Nabeul, la région a connu une évolution au niveau des superficies cultivées d’olives où les oliveraies ont augmenté de 180 hectares pour atteindre 678 hectares au cours de la saison 2020-2021, grâce au programme privé d’expansion des plantations d’oliviers dans les gouvernorats du nord.

