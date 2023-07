Nafaa Ennaifer : « Nous avons tous les ingrédients d’un bon plat, mais pas de bons cuisiniers »

Dans un récent Post, le membre du BE de l’IACE Nafaa Ennaifer hausse de nouveau le ton, dans une analogie dans le temps, le temps des plages et des bons plats, et dit :

« Pour ceux qui sont surpris par nos mauvaises recettes touristiques : je rappelle qu’on récolte toujours ce qu’on sème !

-Le refus de l’Open sky, nous rend otages des T.O et leurs bas tarifs

-une compagnie aérienne et un aéroport aux services catastrophiques

-des taxis qui rackettent les voyageurs à l’aéroport dans l’impunité sinon la complicité…

-des routes, des rues et des zones touristiques sales et mal entretenues

-des chantiers qui s’éternisent (aéropot, sortie de la capitale…)

– une île éminemment touristique de renommée unique dont l’accès tourne au supplice en haute saison

– un musée de renommée internationale fermé depuis 2 années, et des sites archéologiques délaissés

– des sites naturels à l’abandon, défigurés par les incivilités

– des fils barbelés , des fourgons de police et des chars de l’armée, placés sur l’avenue principale de la capitale, face à une grande ambassade presqu’en état de siège !!!

– des mendiants partout, à chaque feu , dans toutes les artères, devant les restaurants

– des citoyens indisciplinés

– et …….une image détériorée !!

MAIS QUI S’EN REND COMPTE OU S’EN PRÉOCCUPE ??

Et vous voulez avoir des touristes de qualité et de bonnes recettes touristiques ?

يبطى شوي.

Pourtant,nous avons du Nord au Sud , le pays le plus beau et le plus riche culturellement !

Au fait, « Nous avons tous les ingrédients d’un bon plat, mais pas de bons cuisiniers » !