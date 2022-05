Najla Bouden et nombre de ses ministres démissionnaires, selon Ghazi Chaouachi ?

C’est le secrétaire général du parti Courant démocratique (Attayar), Ghazi Chaouachi, qui l’a affirmé ce jeudi matin sur Shems fm : la cheffe du gouvernement, Najla Bouden aurait présenté sa démission, il y a quelques jours, au président de la République.

Kais Saied n’a pas « activé » la démission de la cheffe du gouvernement, a-t-il ajouté , évoquant des « luttes dans les coulisses entre les partisans de Saied et les ministres de l’Intérieur et des Affaires sociales , Taoufik Charfeddine et Malek Zahi pour la succession de Najla Bouden ».

Ghazi Chaouchi a aussi affirmé que nombre de ministres ont présenté leur démission, dont certains refusent de signer les documents courants, selon ses dires.