Namia Ayadi nouvelle Présidente de la TIA

Le ministère de l’Economie et de la Planification a nommé le 14 février 2023 Mme Namia Ayadi au poste de Présidente de l’Instance tunisienne de l’investissement (TIA) en remplacement de Mohamed Ouertatani. Mme Ayadi est diplômée de l’Université Panthéon-Assas (Paris II) en « Banking & Financial Support Services » et de l’Ecole supérieure de commerce de Tunis en « Finance and Financial Management Services » et a réalisé la majeure partie de sa carrière dans le secteur bancaire. Après un passage d’une année au sein de Bourse Tunisie Valeurs, celle-ci a rejoint pendant près de 8 ans Citibank avant d’intégrer Attijariwafa Bank jusqu’à sa nomination à la tête de la TIA.

