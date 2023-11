Légère baisse de 3,2% du volume des investissements déclarés à fin octobre 2023

Le volume des investissements déclarés tous secteurs confondus, a connu une légère baisse de 3,2% entre 2022 et 2023 (10 premiers mois), à 4 905,9 millions de dinars (MD), selon les données publiées, mardi, par l’Instance Tunisienne de l’Investissement (TIA).

Ces investissements ont permis la création de 65 726 postes d’emploi, enregistrant ainsi, une hausse de 0,4%, à fin octobre 2023, en termes de création d’emploi par rapport à la même période de l’année 2022.

Le volume des intentions d’investissement relevant des opérations de création, à fin octobre 2023, est nettement supérieur à celui des opérations d’extension. Il a ainsi, atteint 3 910,7 MD, soit 80% des investissements déclarés. D’ailleurs, le nombre de postes d’emploi devant être générés par les opérations de création est considérablement plus élevé que celui résultant des opérations d’extension. Il s’élève à 49 503 postes d’emploi, représentant ainsi 75% des emplois crées.

Parmi les investissements déclarés durant les dix premiers mois de 2023, 22% comportent une participation étrangère pour un coût d’investissement de 1 092,8 MD.

S’agissant de la répartition sectorielle, la TIA révèle que le secteur industriel a accaparé la part la plus importante des intentions d’investissement, soit 54%. Il a également joué un rôle prépondérant dans le domaine de création d’emploi, contribuant à hauteur de 56%.

Le secteur des Industries des Matériaux de Construction, de la Céramique a occupé une part importante (28%) des investissements déclarés, suivi par les industries agroalimentaires (26%) et les industries mécaniques et électriques (20%).

Les intentions d’investissement dans le secteur agricole viennent, ensuite, en deuxième place avec un volume d’investissement considérable de 1 253,7 MD, soit 26% des investissements déclarés, facilitant la création de 2 595 postes d’emploi.

S’agissant des énergies renouvelables, elles ont gagné en importance grâce à des investissements structurants, estime l’Instance. Au cours des dix premiers mois de 2023, ce secteur classé parmi les secteurs prioritaires, a enregistré un volume d’intentions d’investissement de 120,4 millions de dinars. Ces projets déclarés au niveau de la TIA, concernent deux types d’énergies renouvelables en fonction de leur source, à savoir l’énergie éolienne et celle photovoltaïque.

Selon la TIA, les investissements déclarés, à fin octobre 2023, témoignent d’une répartition équilibrée sur l’ensemble des gouvernorats. En tête du classement, le gouvernorat de Sfax se distingue par une part notable de 9,6%, représentant un montant d’investissement déclaré de 473 millions de dinars tunisiens.

Les intentions d’investissement dans les zones de développement régional au cours des dix premiers mois de 2023, atteignent un montant significatif de 2 348,9 millions de dinars tunisiens. Ce volume d’investissement représente une part importante, soit 48%, du total des investissements déclarés au cours de cette période.