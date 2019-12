Nationale A : Programme de la 12e journée

Programme de la 13e journée du championnat de la Nationale A de handball, prévue mercredi (tous les matches à 16h00):

Mercredi 4 déc 2019

Poule A :

Au Bardo (à huis los):

ASH Ariana – EM Mahdia

A Béni Khiar :

EBS Béni Khiar – Espérance de Tunis

A Moknine :

SC Moknine – AS Hammamet

A Radès :

ES Radès – CSH Jammel

Classement avant la 13e journée

Equipe : PTS J

1- Espérance de Tunis 33 12

2- AS Hammamet 30 12

3- EM Mahdia 26 12

4- EBS Béni Khiar 25 12

5- SC Moknine 22 11

6- ES Radès 21 12

7- CHB Jammel 20 12

8- ASH Ariana 11 11

Poule B :

A Ksour Essef :

CS Ksour Essef – C.Africain

A Téboulba :

AS Téboulba – Etoile du Sahel

A Sakiet Ezzit :

CS Sakiet Ezzit – JS Chihia

A El Mida :

FM Menzel Horr – Jendouba Sport

Classement avant la 13e journée:

Equipe : PTS J

1- ES Sahel 36 12

2- Club Africain 32 12

3- CS Sakiet Ezzit 24 12

4- CH Ksour Essef 23 12

5- FS Manzel Hor 21 12

– AS Téboulba 21 12

– JS Chihia 21 12

8- Jendouba SHB 14 12