Naufrage au large de Sfax: Le bilan monte à au moins 41 morts

Le HCR, l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés et l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) qui suite au naufrage d’un bateau de migrants au large de la côte de Sfax, les corps de 41 personnes, dont au moins un enfant, ont été retrouvés jusqu’à présent.

Selon les rapports des équipes locales du HCR et de l’OIM, trois survivants ont été secourus par la Garde côtière nationale tunisienne. Les opérations de recherche étaient toujours en cours vendredi. D’après les premières informations, toutes les personnes qui ont péri étaient originaires d’Afrique subsaharienne.

Cette perte tragique de vies humaines souligne une fois de plus la nécessité de renforcer et d’étendre les opérations de recherche et de sauvetage menées par les États en Méditerranée centrale, où quelque 290 personnes ont perdu la vie depuis le début de l’année. La solidarité dans toute la région et le soutien aux autorités nationales dans leurs efforts pour prévenir les pertes de vies humaines et poursuivre les passeurs et les trafiquants doivent être une priorité.

Avant le naufrage de jeudi, 39 réfugiés et migrants avaient péri au large de la côte, près de la ville de Sfax, début mars. Depuis le début de l’année, les départs en mer de la Tunisie vers l’Europe ont plus que triplé par rapport à la même période en 2020.

Le HCR et l’OIM continuent de suivre de près l’évolution de la situation. Ils se tiennent toujours prêts à travailler avec les autorités nationales pour aider et soutenir les survivants, ainsi que les membres des familles des personnes disparues.