Naufrage du XELO : Aucune trace de gazole dans les cuves du navire remplies plutôt d’eau de mer

Le cargo Xelo qui s’est échoué au large de Gabès ne contenait pas de gazole et les réservoirs sont remplis d’eau de mer, a annoncé le représentant de la Marine tunisienne et superviseur général de l’opération d’intervention de lutte contre la pollution marine à Gabès, le colonel-major Mezri Latif lors d’une conférence de presse, cité par Mosaïque fm.

Le navire, rappelons-le , avait coulé dans la matinée du 16 avril dans les eaux territoriales tunisiennes. Selon les premières informations, le pétrolier chargé de plus de 750 tonnes de pétrole en provenance d’Egypte a fait naufrage à Gabès, faisant craindre une fuite de pétrole qui pourrait abîmer la vie maritime et la biodiversité au golfe de Gabès.

Le ministre du Transport, Rabii Mjidi, était rassurant et avait affirmé, qu’aucune fuite de carburant n’a été constatée depuis le naufrage du cargo Xelo à sept kilomètres des côtes de Gabès. Il a ajouté que les cuves du cargo pétrolier étaient bien fermées conformément aux déclarations des membres d’équipage et aux résultats des opérations de plongée effectuées par une équipe de la Marine nationale pour inspecter la coque du navire et s’assurer de son état.

Parallèlement, des mesures ont été prises pour limiter le risque de pollution et des barrières antipollution ont été installées autour de la zone du cargo. Le secrétaire général de l’Agence nationale de protection de l’environnement, Lotfi Ben Said, a assuré, quant à lui, que les fuites d’huile provenant du moteur du Cargo Xelo naufragé au large de Gabès ne sont pas nocives pour l’environnement.