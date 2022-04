Naufrage du XELO: Serait-on passé à deux doigts de la catastrophe?

Le risque d’une marée noire dans Golfe de Gabès semble de plus en plus écarté au regard des opérations lancées depuis hier dimanche pour colmater les quelque fuites repérées dans ce qui reste du pétrolier-souteur XELO, qui, en détresse, s’est échoué dans les eaux territoriales tunisiennes. Dimanche, des plongeurs de la Marine nationale ont inspecté la coque du pétrolier et ont conclu qu’aucune fuite n’a été détectée, assure un communiqué de la présidence de la République publié, lundi, ajoutant que la coordination se poursuit entre toutes les parties pour concernées, dont les ministères de l’Environnement et du Transport ainsi que les autorités régionales.

Au demeurant, la Marine nationale a, sur recommandation du chef de l’Etat pris le commandement des opérations et les dispositions nécessaires pour éviter les fuites de gasoil dans la mer, alors que plusieurs pays ont proposé leur aide à la Tunisie afin d’éviter une catastrophe écologique.

Le communiqué de la Présidence n’a pas précisé que quels pays il s’agit, mais on a su que des équipes maritimes italiennes se sont mises à la disposition de la Tunisie pour aider aux opérations de sécurisation du pétrolier.

« L’ambassadeur italien à Tunis, Lorenzo Fanara, a été contacté, dimanche, par les autorités tunisiennes et le gouvernement italien a immédiatement décidé l’envoi d’un navire de dépollution et d’une équipe de plongeurs spécialisés », ont indiqué des sources diplomatiques, précisant que le navire arrive ce lundi dans les eaux tunisiennes.

Une réponse rondement menée

Dès le début de ce qui aurait pu prendre les allures d’une catastrophe écologique de grandes ampleur, les autorités se sont investies pour mener rondement l’affaire, anticipant tous les développements de divers ordres qui pourraient découler du naufrage du navire battant pavillon équato-guinéen.

Ainsi, la ministre de l’Environnement, Leila Chikhaoui, a indiqué que la Tunisie llait demander une compensation pour les opérations d’intervention après le naufrage du pétrolier Xelo dans le golfe de Gabès, avec 750 tonnes de diesel dans ses réservoirs.

Selon le site web de suivi des navires vesseltracker.com, le pétrolier mesure 58 mètres de long et neuf mètres de large. L’équipage, composé du capitaine géorgien, de quatre Turcs et de deux Azerbaïdjanais, a été brièvement hospitalisé pour des contrôles et se trouve désormais dans un hôtel, ont indiqué les autorités tunisiennes.

Le ministre du Transport, Rabii Mjidi, a assuré que les réservoirs du navire étaient fermés, comme l’ont dit les membres de l’équipage et comme le montrent les opérations de plongée menées par une équipe de la marine pour inspecter la coque du navire.

Les plongeurs travaillent à la manœuvre du navire à l’aide de remorqueurs afin de tenter de le renflouer. Le carburant sera pompé des réservoirs, une opération complexe et délicate qui requiert du savoir-faire.

Un ensemble de mesures a été pris pour réduire les risques de pollution ; des barrières anti-pollution ont été mises en place dans la zone de chargement. Les fuites mineures observées proviennent du moteur.

Le Xelo est un pétrolier souteur de 1 000 tpl construit en 1977 . Son dossier d’inspection de contrôle par l’État du port contient une longue liste de déficiences et d’immobilisations, dont une immobilisation de deux semaines à Neapolis, en Grèce, en février dernier. Les inspecteurs ont constaté que les pompes à incendie, l’équipement SOLAS, les cartes et les systèmes d’ancrage, entre autres, posaient problème.

Pour rappel, les hydrocarbures de soute sont divisés en deux classes : le Marine Diesel Oil qui est composé de produits résiduels (fioul lourd) et de produits distillés (gas-oil). Il y a aussi le Heavy Fuel Oil, qui est essentiellement du fioul lourd. L’avitaillement des navires peut se faire dans un port ou en mer.