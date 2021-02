Nécessité de déployer davantage d’efforts pour améliorer le classement de la Tunisie dans le rapport « Doing Business »

Le ministre du Commerce et du développement des exportations et ministre de l’Industrie, de l’énergie et des mines par intérim, Mohamed Boussaid. a souligné lundi l’importance de déployer davantage d’efforts pour améliorer le classement de la Tunisie dans le rapport « Doing Business », grâce à la numérisation, à l’adhésion à l’industrie intelligente et à l’amélioration du climat d’affaires et des investissements dans divers secteurs.

Lors d’une réunion tenue lundi avec le Directeur Général de l’Agence de promotion de l’industrie et de l’innovation (APII) Omar Bouzouada, il a aussi évoqué l’importance de la finalisation des dernières étapes d’élaboration des arrêtés et des textes d’application de la loi sur le « Crowdfunding » (financement participatif).

Le ministre a indiqué que la loi sur le crowdfunding sera un grand pas en avant et un saut qualitatif dans le domaine du financement institutionnel, de l’appui et de la création de projets innovants, d’après un communiqué publié sur la page Facebook du ministère de ‘Industrie, de l’énergie et des mines.

La réunion a permis également d’examiner la question de l’amélioration des services administratifs de l’interlocuteur unique, ainsi que leur numérisation, dans les plus brefs délais pour répondre à toutes les demandes et éviter l’encombrement au niveau de ce service, surtout en fin d’année.

Il s’agit en outre, de l’examen des axes stratégiques visant l’amélioration et le développement des services de l’APII, qui sont destinés aux investisseurs et aux entrepreneurs, notamment durant cette conjoncture exceptionnelle.

Le ministre et le DG de l’APII ainsi que la directrice générale de la promotion des PMEs, Malika Krit ont mis l’accent sur les solutions permettant de créer et de financer les petites et moyennes entreprises (PMEs), notamment pendant cette crise sanitaire.