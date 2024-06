La Tunisie, 2e plus gros exportateur mondial de dattes

L’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) a récemment publié la liste des 10 plus grands producteurs/exportateurs de dattes dans le monde. La Tunisie se classe au deuxième rang mondial en termes de quantités exportées (130 307 tonnes), et troisième en termes de revenus (244,75 millions de dollars).

La même source assure que la production mondiale de dattes couvre une superficie de plus de 1,09 million d’hectares pour une quantité évaluée à plus de 8,5 millions de tonnes par an, pour près de 5 000 variétés de dattes dans le monde.