Neila Gounji parle « Halal »

La ministre Neila Gounji avait reçu le 20 juin 2022, le directeur général de l’Organisation islamique pour la sécurité alimentaire. La ministre de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie, avait alors évoqué avec Yerlan Baidaulet les moyens de renforcer les relations de coopération entre la Tunisie et l’organisation et les mécanismes disponibles pour financer les projets liés à la sécurité alimentaire dont l’organisation supervise la mise en œuvre dans les pays islamiques membres de l’organisation.

L’entretien a également porté sur l’identification des étapes pratiques de mise en place d’un centre de produits halal en Tunisie.