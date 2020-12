Netanyahu annonce l’arrivée d’une délégation marocaine en Israël

Après sa conversation téléphonique du vendredi avec le roi Mohammed VI, le Premier ministre Benyamin Netanyahu annonce, ce samedi, qu’une délégation marocaine se rendra la semaine prochaine en Israël, rapporte l’agence Reuters.

«Nous avons convenu que la délégation marocaine viendrait ici en début de semaine afin de tout faire avancer», s’est félicité Netanyahu dans une vidéo publiée sur Twitter, en commettant un impair en s’affichant devant une carte du Maroc amputée de son Sahara alors que les Etats-Unis viennent de reconnaitre la souveraineté marocaine.

A défaut d’une confirmation de cette visite par le porte-parole du gouvernement marocain, une «source diplomatique marocaine» s’exprimant sous couvert d’anonymat a précisé que le moment et la composition de la délégation n’avaient pas encore été déterminés.

Le mardi 22 décembre à Rabat, le Maroc et Israël ont signé un accord de coopération portant sur l’exemption de formalités de visa pour les détenteurs de passeports diplomatiques et de service et trois mémorandums d’entente dans le domaine de l’aviation civile, de l’innovation, du développement des ressources en eaux, des finances et de l’investissement. Le même jour des ministres marocains, Mohamed Benchaaboun, Abdelkader Amara et Mme Nadia Fettah Alaoui, se sont réunis avec des responsables israéliens.