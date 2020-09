Niger : Daech revendique l’assassinat de huit personnes, dont six Français

L’organisation Etat islamique (Daech) a revendiqué l’assassinat, le 9 août, au Niger de huit personnes, dont six humanitaires français et deux Nigériens, via son organe de propagande Al-Naba.

La publication, authentifiée par de multiples sources, dont l’organe américain SITE, spécialisé dans la surveillance des groupes djihadistes, évoque une « attaque éclair » dans la région de Kouré ayant abouti à la mort de six « croisés » français et deux « apostats » nigériens.

Le 9 août, les jeunes humanitaires français, deux hommes et quatre femmes, avaient été assassinés avec leur chauffeur et leur guide nigériens par des hommes armés à moto alors qu’ils visitaient la réserve de girafes de Kouré à 60 km au sud-est de la capitale Niamey où ils étaient basés. Une enquête en France avait été confiée à des magistrats spécialisés pour « assassinats en relation avec une entreprise terroriste ».